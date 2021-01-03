محافظ دمياط تكلف بتنظيم عملية صرف المعاشات وتشغيل المركز حتى التاسعة مساءا

دمياط - معتز الشربينى

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمرور على مركز الخدمات البريدية بمدينة دمياط، حيث تلاحظ وجود تجمع كبير للمواطنين أمام المركز لصرف المعاشات، حيث حرصت على التواجد فورًا للوقوف على المشكلات التى أدت إلى ذلك.

وأصدرت محافظ دمياط، تعليمات مشددة إلى مدير عام بريد دمياط، بتنظيم عملية صرف المعاشات وفقاً للمنظومة التى حددتها الدولة للحد من تجمعات المواطنين فى تلك الظروف الراهنة، مشددة على التنسيق مع مديرية الأمن والوحدة المحلية والجمعيات الأهلية لوضع منظومة وآلية محددة لتلك العملية.

وفى سياق متصل وجهت المحافظ بتشغيل المركز حتى التاسعة مساءًا، حتى يتسنى لهؤلاء المواطنين صرف المعاشات، مؤكدة على توفير أماكن انتظار تتفق مع معايير التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة لمجابهة أزمة كورونا وحرصا على سلامة الجميع، كما أكدت محافظ دمياط أنه لن يتم التهاون مع اى تقصير قد يحدث خلال الفترة القادمة، مشددة على تحقيق التواصل مع المواطنين والتيسير عليهم خلال تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بهم.



محافظ دمياط تتحدث للأمن بمكتب البريد



محافظ دمياط تتفقد مركز البريد