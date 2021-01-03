محافظ دمياط تتفقد مستشفى الأمراض الصدرية وتطالب بالتأكد من سلامة خزان الأكسجين

دمياط معتز الشربينى

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، زيارة مفاجئة إلى مستشفى الأمراض الصدرية، وذلك لمتابعة الموقف الخاص بمجابهة أزمة فيروس كورونا والتأكد من انتظام سير العمل بالمستشفى.

وفى مستهل الزيارة قامت المحافظ بالمرور على خزان الأكسجين، حيث وجهت المحافظ تعليماتها إلى الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة ومدير المستشفى، بمراجعة شركة الصيانة بشكل دورى للتأكد من سلامة الخزان وشبكة الغازات الطبية، واتباع أقصى درجات الأمان وغلق الباب الخاص بالخزان، وذلك لتلافى حدوث أية مشكلات او تداعيات.

وقامت الدكتورة منال عوض بتفقد أقسام الأشعة والمعمل وصيدليتى العيادة الخارجية والرئيسية ومخزن المستهلكات، إذ اطمأنت على توافر المستلزمات الوقائية والأدوية المدرجة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، واطلعت على المخزون الاستراتيجى من العلاج للتأكد من توافر رصيد يغطى احتياجات الفترة المقبلة، إذ أكدت على تقديم بيان يومى لغرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة يتضمن الرصيد الخاص بالأدوية.

وفى سياق متصل، أكدت المحافظ ضرورة استغلال مبنى العيادات الخارجية المطور حديثا وبدء تشغيله لتخفيف الضغط عن قسمى الاستقبال والطوارئ وتزويد الغرف به بأسرة وأسطوانات أكسجين وأطقم طبية، مشددة على الارتقاء بمستوى النظافة العامة بالمستشفى واتباع جميع المعايير الخاصة بمكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما قامت المحافظ بالمرور على قسمى الاستقبال والطوارئ بوحداتهم المختلفة، حيث استمعت إلى شرح تفصيلى عن الإجراءات التى يتم اتخاذها مع المرضى وآليات التعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا المستجد وكذا آليات توزيع بروتوكولات العلاج على الحالات التى تخضع للعزل المنزلى.

وعلى جانب آخر حرصت محافظ دمياط على الاستماع إلى شكاوى المترددين على المستشفى، إذ أكدت على مدير مديرية الصحة بإعادة تنظيم منظومة العمل داخل المستشفى لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى وتخصيص أماكن انتظار مزودة بمظلات.