محافظ دمياط: بدء تطبيق الغرامات الفورية لعدم ارتداء الكمامة اعتبارا من اليوم

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنه هناك تعاون تام بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لمتابعة الموقف الخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه اعتبارًا من اليوم الأحد سيتم تطبيق غرامة فورية قيمتها 50 جنيه لعدم الالتزام بإرتداء الكمامة الواقية، لافتة إلى أنه فى حالة امتناع غير الملتزم بسداد الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وشددت المحافظ، على جميع الوحدات المحلية والأجهزة التابعة للمحافظة بالالتزام التام بقرارات مجلس الوزراء، والحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.

وفى سياق متصل، ناشدت الدكتورة منال عوض المواطنين، بالالتزام بإرتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى وكافة التعليمات الصادرة فى هذا الشأن حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

ووجهت المحافظ تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات على المطاعم والمقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام بنسبة إشغال50% ومواعيد الإغلاق وكافة التدابير الوقائية، وتطبيق غرامة فورية قدرها 4000 آلاف جنيه فى حالة رصد أية مخالفة مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الاغلاق للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.