محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إنهاء تطوير حديقة المنتزة فى بور فؤاد وسوق العصر

بورسعيد - السيد فلاح

شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، على ضرورة رفع كفاءة وتطوير حديقة المنتزه ببورفؤاد على أعلى مستوى لتضاهى حديقة فريال بحى الشرق، نظرًا لأهمية الحديقة التاريخية وباعتبارها المتنفس الوحيد لأهالى مدينة بورفؤاد، وتماشيًا مع خطة المحافظة للارتقاء بالحدائق وإطلاق مبادرة حدائق بلا أسوار ، والتى ساهمت فى تحويل الحدائق إلى متنزهات ومنتديات ترفيهية وثقافية للمواطنين على أعلى درجة من الكفاءة،كما تابع محافظ بورسعيد آخر تطورات الأعمال بسوق العصر موجها بسرعة توصيل المرافق للسوق والانتهاء من رفع كفاءة الشوارع المحيطة به تمهيدًا لبدء تشغيل.

ووجه محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد ، بإعادة تنميط ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بحديقة المنتزه ببورفؤاد ، وإنشاء مسرح بالحديقة ، بالإضافة إلى إقامة البرجولات وكراسى لكبار السن لافتًا إلى أن حديقة المنتزه من أهم الحدائق بمدينة بورفؤاد وتعد واجهة حضارية وجمالية لبورفؤاد مما يتطلب تجميلها على أعلى مستوى.

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد اجتماعًا موسعًا مع المهندسين والمقاولين القائمين على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الحالية بالمحافظة ، وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال ونسب التنفيذ الحالية بكافة المشروعات من الطرق والأسواق ومشروعات الصرف الصحى، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد ، ووجه محافظ بورسعيد الشكر للشركات الهندسية القائمة على تنفيذ المشروعات ببورسعيد ، مستعرضًا معدلات التنفيذ الحالية والمدة الزمنية المحددة للانتهاء من كل مشروع على حدة ، وشدد المحافظ على الانتهاء من أعمال تطوير عدد من الشوارع الجارى رفع كفاءتها سواء المتواجدة بمحيط المشروعات الخدمية، أو الطرق والميادين الحيوية التى يعاد رصفها فى منتصف بورسعيد.