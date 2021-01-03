محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى 30 يونيو ويوجه بسرعة إنهاء أعمال الكهرباء.. صور

بورسعيد - السيد فلاح

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مستشفى 30 يونيو بجنوب بورسعيد وذلك لمتابعة سير العمل والتى من المنتظر تشغيلها خلال الفترة القليلة القادمة رافقة خلالها المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والدكتور عادل تعيلب، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد وأحمد زغلف، رئيس حى الجنوب، حيث تم المرور على جميع أقسام وغرف وأجنحة المستشفى وأقسام الطوارئ والأشعة والغسيل الكلوى وغرف العمليات.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المستشفى، سيعد نقلة كبيرة لمنظومة الصحة بمنطقة الجنوب، مشيرًا إلى أن المستشفى يقع فى نقطة التقاء بين 4 محافظات وهى بورسعيد، وشمال سيناء، والدقهلية، والشرقية، لذا كان لزاما تشغيل هذه المستشفى ليقدم الخدمة الطبية الأهالى مدينة بحر البقر، فضلا عن خدمة المحافظات الأربعة واستقبال كل الحوادث، حيث إنه سيخدم أيضا محور 30 يونيو.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن ما يجرى بالمستشفى يعد انجازًا بعد أن توقف العمل به لأكثر من 18 عامًا، والآن أصبح أحد الصروح الطبية وأول مستشفى على محور 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه تمت مراعاة كافة معايير الجودة فى التنفيذ، وفقًا للأكواد العالمية لبناء المستشفيات.

وتبلغ المساحة الكلية لمستشفى 30 يونيو 6100 م2، وتتكون من 3 أدوار، الدور الأرضى مساحته 2650 مترا مربعا، ويضم: جناح العلاج الطبيعي، المعمل، الطوارئ، التعقيم، المشرحة، الأشعة، المطبخ، المغسلة، وغرفة الغازات، بينما يضم الطابق الثانى المقام بنفس مساحة الدور الأول: 10 غرف إقامة للمرضى بها 20 سريرا، وجناح غسيل كلوى و2 عناية مركزة، وحجرة عزل، كما يضم الدور حضانات، عيادات أسنان، 11 عيادة مختلفة التخصصات، صيدليتين، وجناح الإدارة.

بينما تبلغ مساحة الدور الثانى 2237 متر مربع ويضم: جناح العمليات المكون من 3 غرف عمليات وغرفتين إفاقة بها 6 أسرة وغرفة تخدير بها سريرين وغرفة ما قبل الولادة وغرفتين للولادة الطبيعية، كما يضم الدور جناح العناية المركزة المكون من 7 أسرة وحجرة عزل، وجناح إقامة المرضى وبها 13 غرفة تضم 26 سريرا، وجناح إقامة الأطباء وسكن للتمريض.



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