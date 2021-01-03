محافظ بنى سويف يعلن التعامل السريع مع التسريب المحدود فى خط الغاز

بنى سويف هانى فتحى

اطمأن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الموقف الحالى الخاص بتسريب "محدود " بخط الغاز 7 بار، بمنطقة المفارق آخر شارع طراد النيل بمدينة الواسطى، والتى حدثت اليوم الأحد على إثر تأكل فى فتحة اللحام حرف "T " بالخط الرئيسى، حيث لم يسفر عنه أى ضرر، وتم التأكد من استقرار الموقف بالشارع الذى حدث به التسريب، مع تكليف رئيس المدينة والجهات المعنية بالتواجد الدائم حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح .

وكلف محافظ بنى سويف فور العلم بالتسريب رئيس المدينة بسرعة التوجه للتعامل مع المشكلة ، والذى قد توجه بصحبة فريق من الجهات المختصة ضم المعنيين من الوحدة المحلية والحماية المدنية والمرور والشرطة وشركة الغاز الطبيعى والكهرباء، والتى قامت باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه، بداية من فرض عمل كردون تأمين بمحيط منطقة التسريب، وإخلاء بعض المنازل المقابلة للموقع، وفصل التيار الكهربائي، وعمل تهدئة للخط بتخفيض قوة الضخ،حتى تم غلق الخط بشكل مؤقت، فيما يقوم حاليا فنيو شركة الغاز بأعمال إصلاح وصيانة الجزء المتضرر من الخط، ليتم بعد ذلك إعادة الخدمة لطبيعتها.

ومن جانبه وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح واستمرار فرض كردون التأمين بمحيط المنطقة كإجراء احترازى حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، موجها بعمل تكثيف أعمال المراجعة الفنية الشاملة لجميع وصلات اللحام بالخط وتأمينها بالشكل الفنى الآمن والمطلوب لمنع تكرار مثل تلك المشكلة، مع ضرورة تكثيف أعمال المراجعة الفنية لكل خطوط الغاز بالمدينة.



التعامل مع التسرب