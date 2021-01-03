اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد يتابع تدريب العاملين بمركز لذوى الاحتياجات الخاصة

الأحد، 03 يناير 2021 07:49 م
محافظ الوادى الجديد يتابع تدريب العاملين بمركز لذوى الاحتياجات الخاصة محافظ الوادي يتفقد اعمال تدريب العاملين بمركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم، العمل بمركز لذوى الاحتياجات الخاصة بالخارجة، حيث التقى بالعاملين بالمركز الذين يخضعون لبرنامج تدريبى لتأهيلهم قبل بدء العمل.

وأكد على ضرورة الوعى بقيمة العمل لخدمة فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وكونها رسالة فى المقام الأول. وأكد الزملوط على تقديم الدعم الكامل لتقديم أفضل الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم على مستوى المحافظة من خلال المركز وتدريب الكوادر العاملة به بالتعاون مع جامعة بنى سويف.

من ناحية أخرى، وجه المحافظ بسرعة إنهاء التشطيبات النهائية بالمركز وملحقاته من ركن بيئى ومقرات الإقامة والأنشطة الترفيهية والرياضية.

 


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