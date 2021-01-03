محافظ القليوبية يتابع التزام المواطنين بإجراءات فيروس كورونا .. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، مدى التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

ورافق المحافظ خلال جولته العميد أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، حيث تابع المحافظ خلال جولته التزام الموظفين والمواطنين المترددين على عدد من المصالح الحكومية واماكن تقديم الخدمة، بارتداء الكمامات الواقية.

وأعلن المحافظ، أنه تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وبتعليمات من وزارة التنمية المحلية، فانه بدأ اليوم الاحد تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية حيث قامت الإدارة العامة لمرور القليوبية بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بحملات مكبرة بدأت منذ الصباح الباكر، وأسفرت عن توقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيها على 460 مواطن ومواطنة، وفى حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وشدد المحافظ، على عدم السماح بدخول أي موظف أو مواطن جميع المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا أن يكون مرتديا للكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، لارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، موجها إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.

جانب من الحملة



حملة على المواقف بقيادة محافظ القليوبية



خلال الحملة



متابعة ارتداء الكمامات بمواقف بنها