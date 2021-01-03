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محافظ الغربية: حملات مكثفة لرفع المخلفات اليومية بشوارع المحافظة

الأحد، 03 يناير 2021 04:12 ص
محافظ الغربية: حملات مكثفة لرفع المخلفات اليومية بشوارع المحافظة رفع مخلفات - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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نفذت رئاسة مركز ومدينة طنطا بتنفيذ حملة نظافة مكبرة مشتركة مع رئاسة حى ثان طنطا، حيث تم رفع أكثر من 500 طن من الأتربة، وتسويتها فى جزء منخفض على طريق طنطا القاهرة الزراعى بمعدات مركز طنطا.

كما شاركت الوحدات المحلية بمركز ومدينة طنطا بحملة نظافة مشتركة لنظافة الكورنيش وكنس الطرق السريعة ورفع تراكمات الأتربة من على جانبى الطرق والجزر الوسطى ورشها بالمياه، بدايةً من حدود محافظة الغربية فى نطاق (قرية دفرة، قرية ميت حبيش، طريق طنطا المحلة الكبرى، نطاق قرية الرجدية، منطقة الاستاد الكورنيش، قرية شوبر، طريق طنطا شوبر الدائرى، مدخل قرية خرسيت، مدخل عزبتى القلا وطه بقرية ميت السودان)، كما تم رفع القمامة من (شارع جمال عبد الناصر، ميدان المحطة، كفر العرب، خلف البترول، المقابر) بنطاق الوحدة المحلية بمحلة مرحوم.

وفى ذات السياق، قام قسم النظافة بمركز ومدينة بسيون بحملة نظافة بحى الخربتاوى والبربخ ومدرسة الثانوية بنات ببسيون، وتم رفع التراكمات من قرى الوحدة المحلية برانشو (قرانشو، الحداد وكفر سليمان)، كما تم مسح طريق طنطا بسيون.

وقام قسم النظافة بحى ثان طنطا بعمل حملة نظافة مكبرة من رفع الأتربة وكنس الشوارع ورفع القمامة من أماكن تجميعها بـ(جوار جراج النظافة، محيط المستوصف الطبى، شارع سعيد، شارع بطرس، الطريق السريع، حسن رضوان، محيط الميكانيكية) مع استمرار العمل ببقية الشوارع فى نطاق الحى.

واستمرارًا لأعمال النظافة، قامت الوحدات المحلية بمركز ومدينة سمنود برفع 9 أطنان من القمامة، حيث قامت المتحدة المحلية بقرية محلة زياد برفع 5 أطنان من القمامة من الطريق السريع، وقامت الوحدة المحلية لقرية الراهبين برفع 4 أطنان من القمامة، كما قام قسم النظافة والتجميل بحى أول المحلة الكبرى بحملة نظافة ورفع المخلفات من الطريق الدائرى وما زال العمل مستمرًا فى باقى الشوارع بنطاق الحى.

كما أكد محافظ الغربية استمرار مثل هذه الحملات المكبرة، وتسخير كل إمكانيات ومعدات المحافظة لتحقيق المظهر الجمالى اللائق.


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