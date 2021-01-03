اليوم السابع
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محافظ الشرقية يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين بالمدارس بالتناوب

الأحد، 03 يناير 2021 12:58 م
محافظ الشرقية يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين بالمدارس بالتناوب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 7 لسنة 2021، أن يتولي مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية تخفيض عدد العاملين بالمدارس بجميع مراحلها بالتناوب فيما بينهم خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس بواقع يومان أسبوعياً وذلك خلال الفترة من 2 يناير 2021 حتى 18 فبراير 2021 ، وفي حالة حاجة العمل للمذكورين يحق تكليفهم بأداء الأعمال المكلفين بها وإنجازها بما لايؤثر على أداء العمل، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وأوضح المحافظ أن هذا القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 81/2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2726/2020 ، وعلى قرارنا رقم 9296/2020 ، وفي ضوء ما إتخذته المحافظة من إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمنظومة التعليمية.

 

 

 


تعليم الشرقية

تخفيض العمالة بمديرية التعليم

اخبار الشرقية

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