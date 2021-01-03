محافظ الشرقية يتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة للممشى السياحى بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأعمال الجارى تنفيذها بالمرحلة الثالثة للممشى السياحى المقام أمام ديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، ولإعادة الوجه الجمالى والحضارى للمدينة.

وشدد المحافظ، على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الدقة فى الأداء والجودة فى التنفيذ، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للممشى ليمثل متنفساً طبيعياً للمواطنين ويستخدم للاستراحة والتنزه وقضاء أوقات سعيدة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن الأعمال الجارى تنفيذها بالممشى السياحى تشمل إقامة مسطحات خضراء وغرس أعمدة إنارة ودهان بلدورات وإقامة أحواض زهور وإنشاء مقاعد وبرجولات لجلوس المواطنين وتبليط الرصيف ببلاط الإنترلوك لاستعادة الوجه الجمالى والحضارى للمدينة.

ورافق المحافظ سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.