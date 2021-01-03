محافظ الشرقية: كل ما ورد عن وفيات مستشفى الحسينية بسبب نقص الأكسجين غير صحيح

إبراهيم حسان

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن كل الأنباء المتداولة عن وفاة 4 حالات بمستشفى الحسينية نتيجة نقص الأكسجين، عارية تماما من الصحة، قائلا: "الحالات المتوفاة أعمارهم فوق الستين عدا حالة واحدة، ومنهم من يحمل أمراض مزمنة".

أضاف غراب، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن مخزون الأكسجين فى محافظة الشرقية يتم متابعته يوميا من قبل رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هناك مخزون احتياطي من الأكسجين فى المحافظة يكفي المستشفيات لمدة 10 أيام، وهناك 81 لتر أكسجين بالأنابيب السائلة تكفى أيضا 4 أيام إضافيين.

وتابع محافظ الشرقية بالقول: "إذا كنا نتحدث عن الإهمال الطبى بين المتوفين، فهناك حالة واحدة وهى محل التحقيق حتى الآن، وإذا ظهر أى تقصير من قبل الفريق الطبي نتج عنه الوفاة سيتم اتخاذ إجراءات مشددة حيالهم".

وأكد: "مخزون الأكسجين فى المحافظة لم يتأثر، وهناك 1700 لتر احتياطى من الأكسجين فى المستشفى، وخزان يحمل 6 آلاف لتر من الأكسجين، والشبكة الاحتياطية يتصل بها 25 أنبوبة أكسجين وهناك أيضا 44 أنبوبة أكسجين فى الغرف احتياطية".