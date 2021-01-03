اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يناير 2021 08:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية: كل ما ورد عن وفيات مستشفى الحسينية بسبب نقص الأكسجين غير صحيح

الأحد، 03 يناير 2021 07:39 م
محافظ الشرقية: كل ما ورد عن وفيات مستشفى الحسينية بسبب نقص الأكسجين غير صحيح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن كل الأنباء المتداولة عن وفاة 4 حالات بمستشفى الحسينية نتيجة نقص الأكسجين، عارية تماما من الصحة، قائلا: "الحالات المتوفاة أعمارهم فوق الستين عدا حالة واحدة، ومنهم من يحمل أمراض مزمنة".

 

أضاف غراب، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن مخزون الأكسجين فى محافظة الشرقية يتم متابعته يوميا من قبل رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هناك مخزون احتياطي من الأكسجين فى المحافظة يكفي المستشفيات لمدة 10 أيام، وهناك 81 لتر أكسجين بالأنابيب السائلة تكفى أيضا 4 أيام إضافيين.

 

وتابع محافظ الشرقية بالقول: "إذا كنا نتحدث عن الإهمال الطبى بين المتوفين، فهناك حالة واحدة وهى محل التحقيق حتى الآن، وإذا ظهر أى تقصير من قبل الفريق الطبي نتج عنه الوفاة سيتم اتخاذ إجراءات مشددة حيالهم".

 

وأكد: "مخزون الأكسجين فى المحافظة لم يتأثر، وهناك 1700 لتر احتياطى من الأكسجين فى المستشفى، وخزان يحمل 6 آلاف لتر من الأكسجين، والشبكة الاحتياطية يتصل بها 25 أنبوبة أكسجين وهناك أيضا 44 أنبوبة أكسجين فى الغرف احتياطية".


الدكتور ممدوح غراب

محافظ الشرقية

نقص الاكسجين

مستشفى الحسينية

مستشفي الحسينية

مستشفي الحسينية الشرقية

مستشفى الحسينيه

فيديو مستشفى الحسينيه

الحسينية

مستشفي الحسينيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الصحة" تعلن توافر مخزون كاف من غاز الأكسجين الطبى فى جميع المستشفيات

الأحد، 03 يناير 2021 06:53 م

محافظ الشرقية: فروق زمنية بين وفيات مستشفى الحسينية.. ومخزون الأكسجين آمن

الأحد، 03 يناير 2021 06:26 م

عوض تاج الدين: الدولة توجه كل طاقتها لزيادة إنتاج الأكسجين لمصابى كورونا

الأحد، 03 يناير 2021 05:57 م

محافظ الشرقية: الأكسجين بـ مستشفى الحسينية كاف.. والـ4 المتوفين عانوا من أمراض مزمنة

الأحد، 03 يناير 2021 05:42 م

قصة أسرة بريطانية ماتت بكورونا.. الابنة خلعت قناع الأكسجين لوداع أمها

الأحد، 03 يناير 2021 05:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة