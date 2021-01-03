محافظ الشرقية: فروق زمنية بين وفيات مستشفى الحسينية.. ومخزون الأكسجين آمن

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن حالات الوفاة بمستشفى الحسينية 4 وليس أكثر، وجميعهم مصابون بكورونا حالات متقدمة والعناية المركزة كان بها 6 حالات وهناك حالتين موجودين على قيد الحياة، والأكسجين لا يكون فى العناية المركزة ولكن فى الحضانات وهناك 10 حالات فى الحضانات الحمد لله بخير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد: كانت هناك فروق أوقات بين حالات الوفاة الأربعة ولم يتوفوا فى وقت واحد، فى حالات انتهاء الأكسجين الموجود هناك شبكة احتياطية يمكن استخدامها وتكفى لـ 15 ساعة كاملة بالإضافة إلى أنابيب متحركة يمكن تحريكها فى حال الحاجة إليها، وتم الاطمئنان على مخزون الأكسجين بالمستشفى وكنت موجودا بالمستشفى أنا ووكيل وزارة الصحة ولجنة من وزارة الصحة.



وأكد: كل الأجهزة الموجودة داخل العناية المركزة "بتصفر" كلها تعطى أصوات، والصافرة لم تكن لانتهاء الأكسجين، ولا يوجد نقص فى الأكسجين بمستشفى الحسينية، وتم تحويل مسئول الأمن للتحقيق، لأنه سمح لشخص أن يدخل العناية المركزة ويقوم بتصوير المرضى.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن رئيس الوزراء يتابع المخزون الاستراتيجى بجميع المستشفيات يومياولدينا أكسجين سائل يكفى لـ4 أيام وأسطوانات أكسجين تكفى لـ15 يوما، لا توجد زيارات لمرضى كورونا، والشخص الذى قام بالتصوير اقتحم العناية المركزة والموضوع فى منتهى الخطورة، وطلبنا اليوم تشديد الإجراءات وإحالة مسئولى الأمن للتحقيق وهى شركة خاصة مسئول عن تأمين المستشفيات بمحافظة الشرقية.