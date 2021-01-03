محافظ الشرقية: الأكسجين بـ مستشفى الحسينية كاف.. والـ4 المتوفين عانوا من أمراض مزمنة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن كميات الأكسجين المتواجدة بمستشفى الحسينية كافية تماما للمرضى المتواجدين بالعناية المركزة بأقسامها المختلفة.

وأضاف خلال تفقده مستشفى الحسينية اليوم بعد وفاة 4 حالات من مصابى كورونا أمس ، أن الحالات الأربع الذين فارقوا الحياه ماتوا لأنهم يعانون من أمراض مزمنة ولأنهم مصابون بفيروس كورونا فهذا طبيعى ، لأن الأكسجين متوفر ولم ينقطع، خاصة وأن مدير المستشفيات بوزارة الصحة متواجدين فى المستشفى وأكدوا ذلك.

وقال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه قام بزيارة مستشفى الحسينية المركزي، بعد تداول على مواقع التواصل الإجتماعي وفاة 4 حالات بالعناية المركزة لمرضى كورونا بسبب نفاد كميات الأكسجين بالمستشفى.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه لا صحة لما تم تداوله على السوشيال ميديا بسبب نقص أو نفاذ الأكسجين من المستشفى، وأن عدد المتوفين هم 4 حالات، وكانوا على أجهزة تنفس صناعي، وأن الوفاة نتيجة لتدهور حالتهم بسبب أسباب متعددة أهمها الإصابة بفيروس كورونا، ووانهم يعانوا من أمراض مزمنة.

وأوضح مسعود أن الأكسجين متوفر بالمستشفى، كما يوجد حالات مرضية أخري، منها 17 طفلاً بالحضانة، و 2 حالة بالعناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، و 36 حالة إصابة بكورونا بقسم العزل، ولم يحدث أي وفيات بين هذه الحالات، وأشار وكيل الوزارة أنه توجد شبكة إحتياطية للإستعانة بها في حالة حدوث أي مشكلة في خزان الأكسجين.

ولفت وكيل الوزارة أنه تفقد كافة الحالات بالأقسام المختلفة بالمستشفي، وتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمرضي لحين تماثلهم للشفاء تماماً.

وأصدرت محافظة الشرقية، بيانا تفصيليا توضح فيه حقيقة وفاة مرضى الكورونا بعناية مستشفى الحسينية المركزي، قال فيه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه لا صحة لوفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا في مستشفي الحسينية المركزى بسبب نقص أو نفاد الأكسجين من المستشفى.

حقيقة الوضع في مستشفى الحسينيةوأكد محافظ الشرقية أن عدد المتوفين هم 4 حالات فقط كانوا على أجهزة تنفس صناعى، وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا وأنهم أصحاب أمراض مزمنة.

جاء ذلك رداً على ما تم تناوله على صفحات التواصل الإجتماعى بمقطع فيديو مصور، من داخل مستشفى الحسينية المركزى، يُظهر وفاة عدد من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاد الأكسجين في المستشفى.

هل هناك نقص أكسجين في مستشفي الحسينية؟

قال المحافظ إنه تم تشكيل لجنة فنيه فور ظهور الفيديو وتوجهت للمستشفى للتأكد من صحة ما تم تداوله بخصوص نقص الأوكسجين، وبالفحص تبين أن عدد المتوفين 4 حالات وفاه فى عناية العزل من أصحاب الأمراض المزمنة والحالات كانت أحدهم على فنت و 2 سباب والأوكسجين متوفر بالمستشفى ويوجد 17 طفلا بالحضانة و حالتين بالعناية العامة و 36 حاله إصابة بكورونا بقسم العزل ولم يحدث أى وفيات بين هذه الحالات.





أسباب الوفاة



وأشار إلى أن الأكسجين المغذى لمرضى كورونا بالعناية المركزة هو نفسه المغذى للحضانات والعناية العامة، ووقت حدوث الوفيات كانت سيارة الأكسجين تغذى التانك ما يعنى أنه لا يوجد نقص أو نفاذ بالأكسجين، بالإضافة إلى أنه توجد شبكة إحتياطية للإستعانة بها فى حاله حدوث أى مشكلة فى خزان الأكسجين ويتم تقديم الخدمات الصحية للمرضى بصورة مرضية، كما تم إحالة مسؤول شركة الأمن للتحقيق وذلك للسماح لأحد الأفراد باقتحام عناية العزل وتصوير المرضى وإثارة البلبلة.