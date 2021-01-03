محافظ الدقهلية : لن أسمح بالإهمال فى متابعة توافر الأكسجين بالمستشفيات

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعا بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النورى وكيل الوزارة السكرتير العام، والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، والفريق المساعد له بمديرية الصحة بالدقهلية، حيث تابع المحافظ خلال الاجتماع الموقف الخاص بإمدادات الأكسجين لمستشفيات مديرية الصحة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة ومستشفيات الصدر والعزل فى اطار الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وكلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة بالمتابعة اليومية لمخزون الأكسجين بالمستشفيات وتخصيص مسئول لإبلاغ غرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة وذلك لعرض تقرير يومى أولا بأول بالكميات الموجودة وذلك لسرعة التصرف واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال أى نقص فى الكميات يوميا.

وخلال الاجتماع أجرى محافظ الدقهلية اتصالا هاتفيا بمسئول مصنع الأكسجين بمدينة السادات لمتابعة وصول الأكسجين لمديرية الصحة ومستشفيات الدقهلية فى التوقيتات المحددة وعدم التأخر فى وصول الكميات المطلوبة للمستشفيات يوميا والتى تقدر بإجمالى ما يزيد على 65طن يوميا .

وأضاف المحافظ، أنه لن يسمح بالتقاعس والإهمال فى متابعة توافر الأكسجين المستشفيات حرصا على صحة وحياة المرضى وضرورة التعامل الفورى مع أية طوارئ أو مستجدات.