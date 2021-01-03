محافظ أسوان: تنفيذ 83 مشروعا على مرحلتين وإعادة تأهيل 593 منزلا وسقفا

أسوان – عبد الله صلاح

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام لجنة من الجهات المختصة برئاسة نائب المحافظ أحمد شعبان واللواء حازم عزت السكرتير العام للوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ للأعمال الجارية داخل قرية الأشراف بوادى الصعايدة بمركز إدفو وذلك استكمالاً للمتابعة الميدانية لمشروعات التطوير الجارية بالقرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وأكد اللواء أشرف عطية ، على أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية تشهد سباقا مع الزمن للإسراع بإنهائها تمهيداً لافتتاحها وتشغيلها بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى البسيط وتحسين ظروفه المعيشية والاقتصادية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تشمل 11 قرية تجرى على أرضها العديد من مشروعات التطوير بإجمالي 30 مشروعا منها 11 مشروع إنارة كهرباء، و7 مشروعات صرف صحى، و مشروعين لرصف الطرق ، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزل وسقف من خلال الجمعيات الأهلية بنسبة مساهمة 20 % ، فيما بلغت نسبة مساهمة الدولة 80%.

وأوضح أشرف عطية بأنه بالتوازى جارى العمل فى المشروعات الجديدة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية والتى تشمل تنفيذ 53 مشروع بإعتمادات تصل إلى 198 مليون جنيه لحل العديد من المشاكل التى يعانى منها الأهالى والمواطنين فى القرى الأكثر إحتياجاً وتساهم فى تلبية مطالبهم وإحتياجات هم وخاصة فى مجالات توفير مياه الشرب النظيفة على مدار اليوم، بالإضافة إلى تحسين ورفع كفاءة خدمات الصرف الصحى والكهرباء والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية، مؤكداً بأن مؤسسة حياة كريمة بالتكفل بدفع قيمة المصالحات فى مخالفات البناء لـ 142 من الأسر الغير قادرة موزعين على 22 قرية، وذلك فى إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات والأسر الأكثر احتياجاً .



القرى الاكثر احتياجا



رصف القرية