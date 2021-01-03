اليوم السابع
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محافظة الشرقية تصدر بيانا توضح فيه حقيقة وفيات كورونا في مستشفى الحسينية

الأحد، 03 يناير 2021 12:09 م
محافظة الشرقية تصدر بيانا توضح فيه حقيقة وفيات كورونا في مستشفى الحسينية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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مستشفي الحسينية
 

أصدرت محافظة الشرقية، بيانا تفاصيليا توضح فيه حقيقة وفاة مرضى الكورونا بعناية مستشفى الحسينية المركزي، قال فيه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه لا صحة لوفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا في مستشفي الحسينية المركزى بسبب نقص أو نفاد الأكسجين من المستشفى.

مستشفى الحسينية

وأكد محافظ الشرقية أن عدد المتوفين هم 4 حالات فقط كانوا على أجهزة تنفس صناعى، وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا وأنهم أصحاب أمراض مزمنة.

جاء ذلك رداً على ما تم تناوله على صفحات التواصل الإجتماعى بمقطع فيديو مصور، من داخل مستشفى الحسينية المركزى، يُظهر وفاة عدد من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاد الأكسجين في المستشفى.

مستشفى الحسينية .. هل هناك نقص أكسجين في مستشفي الحسينية؟
 

وقال المحافظ إنه تم تشكيل لجنة فنيه فور ظهور الفيديو وتوجهت للمستشفى للتأكد من صحة ما تم تداوله بخصوص نقص الأوكسجين، وبالفحص تبين أن عدد المتوفين 4 حالات وفاه فى عناية العزل من أصحاب الأمراض المزمنة والحالات كانت أحدهم على فنت و 2 سباب والأوكسجين متوفر بالمستشفى ويوجد 17 طفلا بالحضانة و حالتين بالعناية العامة و 36 حاله إصابة بكورونا بقسم العزل ولم يحدث أى وفيات بين هذه الحالات.

مستشفى الحسينية .. أسباب حالات الوفاة فى مستشفى الحسينية
 

وأشار إلى أن الأكسجين المغذى لمرضى كورونا بالعناية المركزة هو نفسه المغذى للحضانات والعناية العامة، ووقت حدوث الوفيات كانت سيارة الأكسجين تغذى التانك ما يعنى أنه لا يوجد نقص أو نفاذ بالأكسجين،  بالإضافة إلى أنه توجد شبكة إحتياطية للإستعانة بها فى حاله حدوث أى مشكلة فى خزان الأكسجين ويتم تقديم الخدمات الصحية للمرضى بصورة مرضية، كما تم إحالة مسؤول شركة الأمن للتحقيق وذلك للسماح لأحد الأفراد باقتحام عناية العزل وتصوير المرضى وإثارة البلبلة.

مستشفي الحسينية .. وكيل صحة الشرقية
 

أكد محافظ الشرقية أنه على تواصل دائم مع وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمتابعة الحالة الصحية لمصابى فيروس كورونا بالمستشفيات والتأكد من توافر الأوكسجين بالشكل المطلوب وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين لحين تماثلهم للشفاء .

ويُهيب محافظ الشرقية برواد ومتابعى صفحات التواصل الاجتماعى بتوخى الحيطة والحذر فيما يقومون بنشره من أخبار وفيديوهات تتعلق بأزمة كورونا تفادياً لإثارة الرأى العام ونشر الذعر بين المواطنين مطالباً الجميع بعدم الإنسياق وراء هذه الأخبار الكاذبة وعدم الإعتداد بأية أخبار تنشر عن المحافظة إلا من خلال المتحدث الرسمى وعبر الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية .

 


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انقطاع الاكسجين عن المرضي في مستشفي الحسينية

صحة الشرقية

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