لجنة من وزارة الصحة تزور مستشفى عزل أسوان للتأكد من توافر الأكسجين

أسوان – عبد الله صلاح

استقبلت مستشفى أسوان التخصصى للعزل الصحى للمصابين بفيروس كورونا بمحافظة أسوان، اليوم، الأحد، لجنة طبية متخصصة من الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى وتوافر اسطوانات الأكسجين وكفاءتها داخل العزل.

وتابعت اللجنة فى جولتها داخل المستشفى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمرضى "كورونا" وتطبيق البروتوكول الطبى للكورونا بالمستشفى، ومتابعة لجان المضاعفات والوفيات بالمستشفى، ومتابعة البيانات اليومية الخاصة بمرضى المستشفى، والتأكد من كفاءة اسطوانات الأكسجين وكفايتها، وذلك للتنسيق مع إدارات المستشفى والتعاون لتحقيق تنفيذ خطوط السير لمرضى العزل.

وتضم اللجنة التى شكلتها الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، الدكتور رامى مراد، أخصائي الجراحة، رئيساً للفريق، والدكتورة راندا ممدوح وهانى محمد وناهد بكرى وسلمى محمد أعضاء بالفريق الطبى للجنة، فى إطار خطة أمانة المراكز الطبية المتخصصة للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتحسين الأداء بالمستشفيات المراكز التابعة لها.



اسطوانات الاكسجين بعزل أسوان



اللجنة المشكلة من وزارة الصحة تزور مستشفى عزل أسوان