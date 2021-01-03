اليوم السابع
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ومستشفيات القليوبية تؤكد عمل الشبكات بكامل طاقتها

لجنة من المكتب الفنى بوزارة الصحة تتفقد مستشفيات عزل كورونا بالقليوبية

الأحد، 03 يناير 2021 06:03 م
لجنة من المكتب الفنى بوزارة الصحة تتفقد مستشفيات عزل كورونا بالقليوبية مرضى كورونا بالعناية المركزة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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مرت لجنة من المكتب الفنى لوزارة الصحة، إلى جانب رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، ورئيس قطاع الطب الوقائى بالوزارة، على مستشفيات القليوبية التى تستقبل مصابى فيروس كورونا لتقديم الخدمة العلاجية لهم، للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمرضى بالمستشفيات، إلى جانب متابعة حالة شبكات الأكسيجين بكل المستشفيات والتى من المخزون الاستراتيجى بتلك المستشفيات.

وشملت الجولة، المرور على مستشفيات النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة، وناصر العام بشبرا الخيمة، وأبو المنجا، وبهتيم المركزى، ومستشفى بنها التعليمى، والخانكة المركزى، وحميات بنها، وحميات طوخ، وراجعت اللجنة شبكات الأكسيجين، ومتابعة تنكات الأكسيجين بكل مستشفى.

ومن ناحيته أعلن الدكتور عيد العطار مدير مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة، أن شبكة الأكسيجين بالمستشفى تعمل بكامل طاقتها، موضحا أن المستشفى يستهلك حوالي 8 آلاف لتر يوميا من الأكسجين للحالات المحجوزة، التي تصل إلى 71 حالة منهم 10 حالات بالعناية المركزة.

ومن ناحيته أكد الدكتور محمد ناجى، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، أن المستشفى تم حجر 26 حالة من مصابى فيروس كورونا داخل المستشفى، منهم  10 حالات تم حجزهم بالرعاية المركزة لتلقى الخدمة، كما أن شبكة الأكسيجين تعمل أيضا بكامل طاقتها دون أية عقبات.

فيما قالت الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها التعليمى، إن بلغ إجمالى عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والتى تم عزلها داخل المستشفى 82 حالة، منهم 16 حالة داخل الرعاية المركزة، مشيرة إلى أن شبكة الأكسيجين بالمستشفى تعمل بكامل طاقتها بعد أعمال التطوير التى تمت بها خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد منير مستشفى التأمين الصحى النموذجى ببنها، إنه بلغ إجمالى عدد الحالات بالقسم الداخلى 60 حالة منهم 13 حالة بالعناية المركزة، مشيرا إلى أن شبكات الأكسيجين تعمل بكامل طاقتها إلى جانب وجود احتياطى من الأكسيجين لإدخاله الخدمة فورا.


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