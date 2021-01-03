لجنة قطاع الآثار تزور جامعة أسوان لإنشاء قسم الدراسات العليا

أسوان - صلاح المسن

التقى الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، بالدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار السابق ورئيس لجنة قطاع الآثار، وذلك بالحرم الجامعى بصحارى.

وأكد غلاب، فى تصريحات صحفية، أن الهدف من الزيارة هو العمل على زيادة الدعم فنى.

وتفقد رئيس جامعة أسوان كلية الآثار، تمهيدا لإنشاء قسم الدراسات العليا بالكلية، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور بدوى إسماعيل عميد كلية الآثار بالأقصر وعضو لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور غريب محمود طه عميد كلية الآثار بأسوان، والدكتور عمر أبوزيد وكيل كلية الآثار بأسوان.

وقام الدكتور أحمد غلاب بمرافقة الدكتور ممدوح الدماطى والوفد المرافق، بجولة تفقدية بالجامعة، للوقوف على أحدث المستجدات والتطورات الحقلية والتعليمية والميدانية والإمكانيات اللوجستية والموارد البشرية بالكلية.

وعلى هامش هذه الزيارة قدم الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، للدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار السابق، درع وميدالية جامعة أسوان، تكريما لمجهوداته فى مجال الآثار، وإسهاماته العلمية فى خدمة قطاع الآثار والنهوض به.

وناقش اللقاء تطوير كلية الآثار بجامعة أسوان، ودورها فى أفريقيا والاهتمام بالحفاظ على المواقع الأثرية بأفريقيا، وبحث سبل التعاون بين اليونسكو وكلية الآثار جامعة أسوان، وكيفية تطبيق طرق الاهتمام والمشروعات فى مجال الآثار والمتاحف.

واجتمع الدكتور أحمد غلاب بمجلس اتحاد الطلاب بتشكيله المنتخب للعام الجامعى 2020 /2021، وذلك الاجتماع الأول منذ انتخابه، وذلك بمقر الحرم الجامعى بصحارى، بحضور الطالب محمد يوسف صيام رئيس اتحاد الطلاب، ونائبه ورؤساء اللجان ومساعديهم بالاتحاد.

وقدم الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، التهنئة لأعضاء المجلس الجدد لفوزهم فى ماراثون الانتخابات بكل صدق وشفافية، متمنيا لهم دوما التوفيق والنجاح وتحمل المسئولية التى حملوا أمانتها على عاتقهم، وأن يكونوا همزة وصل بين الطلاب وإدارة الجامعة فى تلبية كافة احتياجاتهم، مؤكدا أن الجامعة داعمة لكل الأنشطة الطلابية وتقف خلف مصلحة الطلاب فى المقام الأول.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة الخطة المستقبلية لعمل المجلس خلال، وبعد الإجازة الاستثنائية المقررة من قِبَل المجلس الأعلى للجامعات ضمن تداعيات أزمة فيروس "كورونا"، موجها إلى السير قدما فى تنفيذ كامل أنشطتهم المختلفة من خلال التباعد الاجتماعى "أون لاين"، التزاما بقرارات المجلس الأعلى للجامعات وعدم مخالفتها للحفاظ على صحة الجميع.

وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أهمية التواصل والتفاعل الإيجابى من خلال منصات التعليم عن بُعد والتعليم الإلكترونى بين إدارة الجامعة والطلاب، والعمل على تذليل العقبات التى تواجه الطلاب إلكترونيا.