كوريا الجنوبية تعمل على احتواء الموجة الثالثة من فيروس كورونا

قال مسؤول في قطاع الصحة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، إن بلاده تعمل على احتواء موجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد إذ سجلت أقل عدد من الإصابات الجديدة خلال نحو أربعة أسابيع بمساعدة القيود المشددة المفروضة خلال موسم عطلات العام الجديد.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات الجديدة المسجل أمس السبت بلغ 657 إصابة، وهو ما يقل كثيرا عن 824 حالة سُجلت يوم الجمعة، لكنه يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 63244. وبلغ عدد الوفيات 962 وفاة.

وقال سون يونغ-راي المسؤول الكبير في قطاع الصحة في إفادة صحفية "يجري العمل على احتواء الموجة الثالثة الأحدث من انتشار فيروس كورونا نتيجة للفحوص الموسعة للكشف عن كوفيد-19 وتشديد إجراءات التباعد".

وأضاف أن من السابق لأوانه القول إن الوضع تحول بصورة نهائية إلى التحسن نظرا لتراجع عدد الفحوص خلال عطلات العام الجديد والعطلة الأسبوعية.

كانت الحكومة قد قررت أمس السبت توسيع نطاق حظر التجمعات الخاصة التي يزيد عدد المشاركين فيها عن أربعة ليشمل كل أنحاء البلاد، كما مددت أجل قواعد التباعد الاجتماعي غير المسبوقة المفروضة في سول والمناطق المجاورة حتى 17 يناير.