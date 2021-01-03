وقالت وزارة العدل - حسبما ذكرت الإذاعة الوطنية لكوريا الجنوبية "كيه بي إس" - إن عدد الإصابات بكوفيد-19 بمركز احتجاز "دونجبو" ارتفعت إلى أكثر من ألف نزيل، وأنهم ليسوا من ضمن حصيلة الإصابات اليومية التي أبلغ عنها في البلاد اليوم /الأحد/.

وأدت الإصابات الجديدة بمركز الاحتجاز الأمني إلى ارتفاع حالات كوفيد-19 مجتمعة بالمرافق الإصلاحية في جميع أنحاء البلاد إلى 1108 أشخاص، من بينهم 40 موظفًا،كما أن الأرقام الصادرة عن الوزارة لم تتضمن سوى السجناء والموظفين، ولا تشمل أفراد أسرهم أومعارفهم.

