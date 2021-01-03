كاميرا مراقبة ترصد إحباط سيارة شرطة لعملية سطو بسرعة فائقة فى البرازيل

كتب محمد شعلان

سجلت كاميرا مراقبة في أحد شوارع مدن البرازيل حادثة سرقة فاشلة بسبب الأداء المميز والسريع لدورية شرطة تجوب المنطقة، وأظهرت لقطات الفيديو شاب وفتاة يستقلان دراجة بخارية، استوقفهم اثنين من اللصوص يركبون دراجة بخارية أيضا ويحملون أسلحة فى أيدهم ثم قاما باعتراض طريقهما وإيقافهما لسرقة أغراضهم وما يحملوه من هواتف ونقود.







وتفاجأ اللصوص فور عملية السطو بسيارة شرطة تتجه نحو مكان اعتراضهم للشاب والفتاة بصورة سريعة، ليعودا إلى استقلال دراجتهم البخارية ويهربا بسرعة قبل أن تلقى الشرطة القبض عليهم، ودارت مطاردة شرسة بين سيارة الشرطة ودراجة اللصوص، ليلقى الفيديو تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلت شبكة روسيا اليوم.

الشباب بعد محاولة سرقتهم



سيارة الشرطة تتدخل سريعا



اللصوص يسطون على الشباب

وفى واقعة سرقة أخرها سجلتها كاميرات المراقبة ولكن فى روسيا، سجلت كاميرا مراقبة فى أحد محلات اصلاح الأحذية بمدينة سان بطرسبورج فى روسيا، لحظة دخول لص مسلح إلى ورشة اصلاح الاحذية ومطالبة البائع بالمال الموجود فى الورشة.

وأظهرت لقطات الفيديو اللص وهو يطلق بعض الأعيرة النارية فى الهواء، لبث الرعب فى نفس البائع إلى أن أطلق طلقة أصابت صاحب المكان بجروح طفيفة ليهرع بعدها لمهاجمة اللص وطرد من المكان.

وأطلق اللص النار على الكاميرا المثبتة فى ورشة الأحذية، لإخفاء جريمته، ولكنه فشل فى تحطيمها، لتسجيل الكاميرا جريمته وأصابة صاحبها بجروح طفيفة، وعلى الرغم من ذلك تمكن العامل من طرد مطلق النار الذى اعتقلته الشرطة فيما بعد، ورفض موظف الورشة دخول المستشفى فيما فتحت الشرطة قضية جنائية فى هذا الحادث، وفق روسيا اليوم.