اليوم السابع
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قطع مياه الشرب عن منطقة باسوس بالقناطر الخيرية 9 ساعات غدا

الأحد، 03 يناير 2021 08:18 م
قطع مياه الشرب عن منطقة باسوس بالقناطر الخيرية 9 ساعات غدا محطة مياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، انقطاع المياه عن قرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة صباح غدا الإثنين الموافق 4 / 1 /2021، وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لقيام مديرية الرى بالقليوبية بأعمال تكريك لنهر النيل أمام مأخذ الحطة مما يتسبب فى زيادة نسبة عكارة المياه.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، على أن يتم إعادة ضخ المياه بالمنطقة فور الانتهاء من أعمال التكريك وانخفاض العكارة بالمياه.


اخبار القليوبية

مياه القليوبية

قطع المياه

باسوس

القناطر الخيرية

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