اليوم السابع
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فلسطين تسجل 1155 إصابة جديدة بكورونا و31 وفاة

الأحد، 03 يناير 2021 01:44 م
فلسطين تسجل 1155 إصابة جديدة بكورونا و31 وفاة وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة
رويترز

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد تسجيل 1155 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 409 إصابات جديدة من مجمل الحالات الجديدة.

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في غرف العناية المكثفة بلغ 124 "منهم 26 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وقررت الحكومة الفلسطينية استمرار الإغلاق الجزئي للضفة الغربية لمواجهة انتشار كورونا.

واتخذت الحكومة الفلسطينية أمس السبت مجموعة من الإجراءات منها منع "الحركة يوميا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا ولمدة أسبوعين.. كما تُمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت ولمدة أسبوعين".

وشملت القرارات أيضا منع اقامة "الأعراس والحفلات وبيوت العزاء والمهرجانات والتجمعات بكافة أشكالها".

 


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