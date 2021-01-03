فض تجمعات الباعة الجائلين بمنطقة موقف أرمنت فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، اليوم الأحد، أنه تم تنظيم حملة لإزالة ورفع جميع الفروشات والشوادر الخاصة بالباعة الجائلين بمنطقة موقف أرمنت لتسهيل الحركة المرورية، وذلك بحضور ومتابعة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية ورجال المتابعة والإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، وبالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بقيادة الرائد بهاء أبو عايد وكيل الإدارة، والنقيب شاذلي صابر من ضباط الإدارة والقوة المعاونة لهم.

وفي سياق متصل استكملت الحملة مهامها بمنطقة شارع المدينة المنورة وشارع مدرسة الصنايع وتفرعاتها لمنع تجمعات الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات الوقائية حفاظا على صحة المواطنين ضد فيروس COVID – 19، وتم تحرير محاضر اشغال ومحاضر نظافة ومحاضر إزالات إدارية ورفع كافة عربات الكارو الخاصة بالباعة الجائلين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح رئيس مجلس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن تحرير 19 إشغال طريق، و11 محضر بائع متجول، و7 محاضر نظافة، و53 ازالات ادارية، و54 مضبوطات، حيث يأتى ذلك ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء عصام ياسين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر بتكثيف الجهود لرفع كافة الاشغالات والتعديات بالطرق الرئيسية والجانبية والتعامل مع المخالفات بمختلف انواعها بحزم وسرعة لتحقيق الانضباط العام.

في سياق أخر قاد رجال مباحث التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، حملة تفتيشية على عدد من المخابز البلدية بوسط مدينة الأقصر بقيادة الرائد عمر بدران، وذلك فى ضوء تكثيف مجهودات مباحث التموين بمحافظة الأقصر لضبط المخالفين وضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه قال العميد محمد فاضل مدير إدارة مباحث التموين بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد 180 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين ومحظور تجميعها، وتمت مصادرتها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المخابز، مؤكداً على تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والأسواق لضمان تحقيق انضباط الأسواق، حيث جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، واللواء عصام يس مدير امن الأقصر، بمراقبة الأسواق لضبط المخالفات التجارية وضمان تقديم السلع للمواطنين بالجودة والاسعار المناسبة.