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غلق وتشميع 4 مراكز دروس خصوصية خلال حملات تطبيق إجراءت كورونا بالشرقية.. صور

الأحد، 03 يناير 2021 01:32 م
غلق وتشميع 4 مراكز دروس خصوصية خلال حملات تطبيق إجراءت كورونا بالشرقية.. صور تشميع مركز للدروس الخصوصية بمدينة الحسينية
الشرقية - إيمان مهنى

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية على المقاهى والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية ، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهه تداعيات إنتشار فيروس كورونا ، وأسفرت الحملة عن غلق 3 مراكز للدروس بشارع الدروس وشارع السنترال بالمدينة وتم تفريق عدد من الطلاب بالشوارع وتم التنبيه على أصحاب المنازل بضرورة غلق هذه السناتر حفاظاً على صحة المواطنين وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد .

كما قامت رئاسه مركز ومدينة الزقازيق بتشميع 1 مركز للدروس الخصوصية بمنطقة الزراعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

تشميع مركز الدروس الخصوصية
تشميع مركز الدروس الخصوصية

 

ضبط مركز للدروس الخصوصية
ضبط مركز للدروس الخصوصية

 

مركز الدروس الخصوصية المضبوط
مركز الدروس الخصوصية المضبوط

 


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