غلق وتشميع 18 مقرا للدروس الخصوصية بـ5 مراكز في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن اللجان المشكلة قامت بالمرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق مراكز"شبراخيت - ايتاى البارود - الرحمانية - كفر الدوار - التحرير - الدلنجات - مركز وبندر كفرالدوار - ابو حمص".

وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب، واستمرارا لعمل اللجان المشكله على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن طبقا لقرار اللواء هشام آمنة ــ محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020 م للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر المرور على أماكن تجمع الدروس الخصوصية بمدينة شبراخيت، عن إغلاق مركزين للدروس الخصوصية وتم التحفظ على الكراسى والديسكات بمعرفة مجلس مدينة شبراخيت بإدارة شبراخيت.

وتم المرور على مقار الدروس الخصوصية بغرب المدينة، وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة بإدارة ايتاى البارود.

وبمتابعة مقرات الدروس الخصوصية الخاصة بمحطة الرحمانية وقرية كفر غنيم وتبين أن جميع مقرات الدروس الخصوصية مغلقة بإدارة الرحمانية.

وبإدارة بندر كفر الدوار تم مرور اللجنة على مقرات الدروس الخصوصية بنطاق البيضا وتم غلق وتشميع 7 مقرات وسناتر للدروس، وبإدارة التحرير تم المرور على مراكز الدروس الخصوصية وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة.

وبإدارة الدلنجات تم المرور على عدد من مقرات ومراكز الدروس الخصوصية بنطاق بندر الدلنجات بحى هندى ووجدت المقرات مغلقة وبقرية المسين وجد مقر واحد لمعلم لغة عربية خارج التربية والتعليم وتم الغلق والتشميع وباقى المقرات الاخرى للدروس الخصوصية جميعها مغلقة.

وبإدارة مركز كفرالدوار تم المرور على المجموعات الخصوصية وسنتر الدروس الخصوصية وعددها 5 بنطاق قرية السبعين بمجلس قرية كوم اشو وتم الغلق والتشميع.

وبإدارة ابوحمص وجد مقر للدروس الخصوصية بأرض الصلاح و تم غلق المكان واتخاذ الاجراءات اللازمة، كما تم ضبط مدرسين يقومان بإعطاء دروس بعمارة تحت الإنشاء وتم غلق المقرات وأخذ الإجراءات اللازمة وأخذ اقرارات عليهم بعدم اعطاء دروس مرة أخرى.