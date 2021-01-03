غرامات فورية لمخالفى تعليمات ارتداء الكمامات فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

بدأت مديرية أمن أسيوط والجهات المعنية بتطبيق قرار رئيس الوزراء بتطبيق الغرامات الفورية لمن لا يرتدى الكمامة في شوارع محافظة أسيوط، وذلك في إطار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وبدأت الجهات المختصة بتطبيق القرار من خلال مخالفات فورية سواء من مديرية أمن أسيوط، أو من المحليات، أو حسب كل مصلحة حكومية، أو القائمين على الضبطية، خاصة في ميادين المحافظة أو المواقف أو التجمعات، والزحام داخل المصالح الحكومية، والبنوك، وأماكن تجمع المواطنين، ومحطات السكة الحديد.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن أسيوط فضل عدم ذكر اسمه، إن هناك أقوال أمنية، وقطاعات تجوب الشوارع الرئيسية ،والميادين العامة لتحرير مخالفات فورية وحال الامتتاع يتم تحرير محضر، وإحالته للنيابة العامة مباشرة.

وأكد المصدر، أنه لا تهاون في تطبيق هذه الغرامات حفاظا علي صحة المواطنين، ولتكون ردع لاي مخالف مستهتر بحياة الناس في ظل تصاعد الازمة مع الالتزام بالقرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت محافظة اسيوط قد خصصت بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".