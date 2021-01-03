غدا تنصيب أعلام الخمسة دول غير الدائمين فى مجلس الأمن

كتبت - هند المغربي

ينظم مجلس الامن الدول التابع للأمم المتحدة غدا الاثنين 4 يناير، حفل تنصيب الأعلام الوطنية لدول الأعضاء غير الدائمين المنتخبين حديثا للخدمة فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2021-2022.

ووفق تقرير للمجلس فى يناير من كل عام، يشغل خمسة أعضاء جدد مقاعدهم لمدة عامين فى مجلس الأمن. فى عام 2021، كانت الهند وأيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج هى الدول الخمس القادمة لتحل محل الأعضاء المغادرين بلجيكا وجمهورية الدومينيكان وألمانيا وإندونيسيا وجنوب إفريقيا.

حيث يدخل الأعضاء الجدد إلى المجلس بعد عام غير عادى، اضطر المجلس لمواجهة الوضع غير العادى المتمثل فى عدم القدرة على الاجتماع فى الأمم المتحدة بسبب القيود المفروضة نتيجة لوباء كوفيد -19 فى مدينة نيويورك، وكان عليه أن يجد طرقًا لمواصلة عمله الأساسى، ولا سيما اعتماد قرارات تمديد ولايات البعثات وأنظمة العقوبات. فى غضون شهرين، أعاد المجلس صياغة معظم أشكال اجتماعاته ووضع إجراءً مكتوبًا للتصويت، والذى رغم تعقيده، سمح باعتماد القرارات والبيانات الرئاسية. كما وجدت طريقة للاتفاق على قرارات أخرى بدون اجتماعات شخصية.

واصل المجلس عقد اجتماعات منتظمة بشأن المسائل المدرجة فى جدول أعماله وتجديد ولايات المهام ونظام الجزاءات، تم اتخاذ ستة وخمسين قرارًا فى عام 2020، وهو ما يتجاوز 52 قرارًا تم اعتمادها فى عام 2019، وانخفض عدد البيانات الرئاسية، التى كانت بالفعل فى اتجاه تنازلى، من 15 إلى 13، نظرًا للانقسامات العميقة بشأن عدد متزايد من القضايا

انخفض مقدار الوقت المستغرق فى الاجتماعات بشكل كبير، حيث انخفض بأكثر من 200 ساعة مقارنة بـ 660 ساعة فى عام 2019، وجاء هذا الانخفاض جزئيًا من خلال حقيقة أن المناقشات المفتوحة، التى عُقدت على شكل مؤتمرات فيديو منذ مايو، قد اقتصرت أدوار التحدث على أعضاء المجلس والموجزين. كان على المشاركين الآخرين تقديم مساهماتهم كتابة. فترة ما يقرب من أسبوعين فى مارس 2020 من عدم وجود نشاط للمجلس، متبوعة بمزيد من الأنشطة المحدودة لفترة قصيرة، بالإضافة إلى انخفاض ساعات الاجتماعات. علاوة على ذلك، أصبح من الصعب الالتقاء حول مواضيع أكثر إثارة للجدل فى عام 2020.