غدا.. انقطاع مياه الشرب عن مركز دسوق بكفر الشيخ لغسل وتعقيم الشبكات

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، انقطاع المياه عن مركز ومدينة دسوق محافظة كفر الشيخ ، غد الإثنين ، من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 6 مساءا من نفس اليوم ، وذلك لعمل غسيل وتعقيم مروقات محطة مياة محلة ابو علي، وكذلك تعقيم وغسيل مروقات والخزان الأرضي بمحطة مياه الكشلة وعمل صيانة على خط مياه قطر 600 مم حديد المغذي الأرياف دسوق طريق دسوق قلين أمام القنطرة البيضاء.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ،وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.