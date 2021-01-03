علقة ساخنة للص تم ضبطه أثناء سرقة توك توك بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيب لص بإصابات بالغة بعد علقة ساخنة على يد اثنين من سائقى التوك التوك بعد ضبطه أثناء محاولة سرقته بناحية مركز ميت غمر، حيث تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ لمركز شرطه ميت غمر من بعض الأهالى بضبط لص بقرية كفر الشيخ هلال دائره المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين قيام كل من محمد .ص.ا.م 22 سنه سائق توك توك ومحمد .ح.ع.ح 20 سنه سائق ومقيم بقريه صهرجت الكبرى التابعة لدائره المركز، وضبط المدعو محمد ف ع 26 سنه عاطل، ومقيم دائره مركز كفر شكر القليوبية، أثناء شروعه فى سرقه توك توك خاصه الأول، عن طريق المغافله اثناء تواجدهم بالقرية المشار إليها.

كما تبين إصابة المتهم بجروح قطعيه بالرأس وجرح قطعى بالصدر من الناحية اليمنى و اشتباه نزيف بالصدر نتيجة تعدى الثانى عليه بالضرب بسلاح ابيض مطواه، تم ضبطه وبحوزته تم نقل المتهم إلى مستشفى ميت غمر العام وبسؤاله أيد مضمون الفحص، وتبادل الاتهامات فيما بينهم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5 جنح مركز ميت غمر لينة 2021 وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.