عضو لقاح "إكسفورد" عن اعتماد استرازينيكا: يستخدم خلال 12 ساعة رسميا فى إنجلترا

كتب رامى محيى الدين

كشف الدكتور أحمد سالمان العضو بفريق أوكسفورد للقاح كورونا، تعليقاً على إقرار بريطانيا واعتمادها للقاح "استرازينيكا"، أن اللقاح حصل على موافقة طوارئ ليتم متابعته في مرحلة مابعد التجارب السريرية لرصد اية أعراض لم تظهر في مرحلة التجارب السريرية، وتابع في مداخلة هاتفية عبر تطبيق " زووم " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، قائلاً:"اللقاح سيبدأ استخدامه خلال 12 ساعة رسمياً في مستشفيات إنجلترا ثم التوسع تدريجياً بواقع 2 مليون جرعة أسبوعية .

وحول النقاشات المستمرة حول اللقاحات المطروحة ومدى الفترة الزمنية المحصورة بين تناول الجرعتين ونسب الحماية في كليهما، قال: "ماثبتته التجارب السريرية في لقاح إكسفورد أن جرعة واحدة تمنح حماية عقب أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تناولها بنسب حماية قد تصل إلى 60% وإذا أردنا رفع معدل الحماية لتزيد عن 70-90% لابد من أخذ الجرعة الثانية " .

مشيراً إلى الفترة الزمية بين الجرعتين أربعة أسابيع، مضيفا: "بعض المجموعات التي جرى تجريب تناول الجرعات عليها في فترات زمنية مختلفة لم يثبت وجود فارق كبير في استخدام الجرعتين في مدة أربعة أسابيع وهذا سبب قرار بريطانيا لارجاء الجرعة الثانية لمدة ثلاثة أشهر وذلك لكون جرعة واحدة ستمنح حماية فعالة قد لاتصل إلى 70% لكن على الاققل في تقليص الأعراض الشديدة بما يخفف الضغط على النظام الصحي وهذا مهم جداً والأكثر حكمة ".