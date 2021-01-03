اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يناير 2021 07:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عبد العزيز قنصوة يستقبل عمداء الكليات الجدد بجامعة الإسكندرية

الأحد، 03 يناير 2021 06:26 م
عبد العزيز قنصوة يستقبل عمداء الكليات الجدد بجامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، عمداء الكليات الذين صدرت لهم قرارات جمهورية مؤخراً بتعيينهم عمداء لكلياتهم، حيث قدم لهم التهنئة متمنياً لهم التوفيق فى تولى إدارة كلياتهم.

وأكد "قنصوة"، خلال البيان الصادر عن الجامعة اليوم، على تقديم كل الدعم والمساندة لهم لنجاحهم فى أداء مهمتهم، وهم الدكتورة ميرفت قاسم عميد كلية الصيدلة، والدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد عبدالفتاح عميد كلية الزراعة بسابا باشا.

ومن جانبهم أعرب العمداء عن شكرهم وتقديرهم للثقة فى تحمل هذه المسئولية، ومؤكدين بذل قصارى جهدهم للارتقاء بكلياتهم خلال فترة عمادتهم.

كان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس السبت، عن صدور قرارين جمهوريين، شملت تعيينات جديدة فى جامعة الإسكندرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالى، الدكتور السيد عبداللطيف مبروك الصيفى، عميدًا لكلية التجارة بجامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عبدالفتاح محمود عبدالمجيد، عميدًا لكلية الزراعة "سابا باشا" بجامعة الإسكندرية.

received_459785088758026

الاسكندريه

اخبار مصر

جامعه الاسكندريه

عمداء جدد بجامعة الإسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة