عبد العزيز قنصوة يستقبل عمداء الكليات الجدد بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، عمداء الكليات الذين صدرت لهم قرارات جمهورية مؤخراً بتعيينهم عمداء لكلياتهم، حيث قدم لهم التهنئة متمنياً لهم التوفيق فى تولى إدارة كلياتهم.

وأكد "قنصوة"، خلال البيان الصادر عن الجامعة اليوم، على تقديم كل الدعم والمساندة لهم لنجاحهم فى أداء مهمتهم، وهم الدكتورة ميرفت قاسم عميد كلية الصيدلة، والدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد عبدالفتاح عميد كلية الزراعة بسابا باشا.

ومن جانبهم أعرب العمداء عن شكرهم وتقديرهم للثقة فى تحمل هذه المسئولية، ومؤكدين بذل قصارى جهدهم للارتقاء بكلياتهم خلال فترة عمادتهم.

كان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس السبت، عن صدور قرارين جمهوريين، شملت تعيينات جديدة فى جامعة الإسكندرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالى، الدكتور السيد عبداللطيف مبروك الصيفى، عميدًا لكلية التجارة بجامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عبدالفتاح محمود عبدالمجيد، عميدًا لكلية الزراعة "سابا باشا" بجامعة الإسكندرية.