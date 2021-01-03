ضبط 4000 زريعة أسماك محظور صيدها فى حملة لمجلس مطوبس بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مدينة بمحافظة كفر الشيخ برئاسة جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، من ضبط 4000 زريعة أسماك محظور صيدها ، وتم تسليمها إلى مركز شرطة مطوبس، بالتنسيق مع شرطة المسطحات .

كما تمكنت الحملة من ضبط 900 كجم جبن مجهولة المصدر وبدون بيانات،و تحرير محضرى أوعية ألبان، ومحضرى نظافة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق ، وفقا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.