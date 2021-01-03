اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يناير 2021 04:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 4000 زريعة أسماك محظور صيدها فى حملة لمجلس مطوبس بكفر الشيخ

الأحد، 03 يناير 2021 03:33 م
ضبط 4000 زريعة أسماك محظور صيدها فى حملة لمجلس مطوبس بكفر الشيخ حملة مجلس مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت حملة مجلس مدينة بمحافظة كفر الشيخ برئاسة جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، من ضبط 4000 زريعة أسماك محظور صيدها ، وتم تسليمها إلى مركز شرطة مطوبس، بالتنسيق مع شرطة المسطحات . 

كما تمكنت الحملة من  ضبط 900 كجم جبن مجهولة المصدر وبدون بيانات،و تحرير محضرى أوعية ألبان، ومحضرى نظافة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق  ، وفقا لتوجيهات  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

 

 


كفر الشيخ

حملات تموينية

اجراءات قانونية

شرطة المسطحات

اسماك زريعة

حملات تموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة