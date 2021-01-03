ضبط 3360 عبوة زيت فرامل غير مطابقة للمواصفات بالدقهلية وإحالة المحاضر النيابة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، مشيرا إلى قيام حملات تموينية على الأسواق والمحلات التجارية، أسفرت عن ضبط 3360 عبوة زيت فرامل للسيارات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية التى أقرها القانون، وقرر المحافظ على الفور إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات الرقابة التموينية على الاسواق والمحلات التجارية بنطاق المحافظة، وكلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التموين بمتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين، أن الحملة المشار اليها تم تنفيذها بنطاق مركز ومدينة أجا بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية وتم ضبط محل زيوت وشحوم بقرية برج النور يقوم بعرض زيت فرامل غير مطابق للمواصفات القياسية المصرية وتم التحفظ على 140 كرتونة كل كرتونة تحتوى على 24 عبوة زنة غير مطابق للمواصفات وفقاً لنتيجة المعامل المركزية لوزارة التجارة والصناعة، مضيفا أنه تبين بأن مصدر الزيت المشار إليه هو مصنع كائن بطنطا ، قائلا: إنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فإنه جاري حاليا متابعة السوق والبحث عن المنتج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال وجوده بالأسواق داخل محافظة الدقهلية..

وأكد محافظ الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين .

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة، ومواجهة كافة اشكال الغش التجارى.