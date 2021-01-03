شبورة مائية كثيفة على الطرق بالمنيا .. والمرور تحذر من السرعة الزائدة

المنيا -حسن عبد الغفار

تشهد محافظة المنيا منذ الصباح الباكر شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والفرعية، والتى تسببت فى إعاقة حركة المرور فى الساعات الأولى من الصباح.

وناشدت إدارة المرور بالمحافظة السائقين بتوخى الحذر وتخفيض السرعات حرصا على سلامتهم وسلامة الركاب من مستقلى السيارات، وخاصة على الطرق السريعة الصحراوى الشرقى والغربى والطريق الزراعى السريع مصر أسوان.

وتسببت الشبورة المائية فى توقف الكثير من سيارات النقل على الطرق السريعة وكذلك توقف مراكب الصيد فى الصباح وتعود تلك الحركة بعد جلاء الشبورة التى تسببت فى إعاقة الرؤية.