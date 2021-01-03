اليوم السابع
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شبورة مائية تغطى القليوبية والمرور تناشد المواطنين توخى الحذر.. صور

الأحد، 03 يناير 2021 09:48 ص
شبورة مائية تغطى القليوبية والمرور تناشد المواطنين توخى الحذر.. صور شبورة مائية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى
القليوبية - إبراهيم سالم

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غطت شبورة مائية، صباح اليوم الأحد، العديد من مدن محافظة القليوبية، خاصة الطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية" و"شبرا – بنها" الحر والطرق الرئيسية بالمحافظة، وناشدت إدارة مرور القليوبية بقيادة العميد أمجد محفوظ المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة.

وطالب مرور القليوبية، المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الإلتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

وتشهد حاليا مدن محافظة القليوبية شبورة كثيفة بدأت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم حتى الآن، وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين لمنع وقوع حوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.

الشبورة-المائية-بالطريق-الزراعى-القاهرة-الإسكندرية
الشبورة-المائية-بالطريق-الزراعى-القاهرة-الإسكندرية

 

الشبورة-المائية-بالطريق-الزراعى-القاهرة-الأسكندرية
الشبورة-المائية-بالطريق-الزراعى-القاهرة-الأسكندرية

 

الشبورة-المائية-تغطى-الطرق
الشبورة-المائية-تغطى-الطرق

 

الشبورة-المائية-تغطى-الطريق-الزراعى
الشبورة-المائية-تغطى-الطريق-الزراعى

 

تكدس-السيارات-بسبب-الشبورة-المائية
تكدس-السيارات-بسبب-الشبورة-المائية

 


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