شاهد لحظة غلق المحلات بالوادى الجديد تطبيقا لقرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

نفذت الأجهزة التنفيذية والأمنية قرار غلق المحلات والأنشطة التجارية بمحافظة الوادي الجديد في تمام الساعة العاشرة مساء، وذلك على مستوى كافة المراكز والقرى بالمحافظة وتابعت الشرطة إجراءات الغلق في الموعد المحدد كما جري تنفيذ حملات مرورية مكبرة لتطبيق الإلتزام بارتداء الكمامات في وسائل النقل والمواصلات وتطبيق قرار الغرامات الفورية علي الغير ملتزمين بالقرار.

وفي سياق متصل استكملت المحافظة أعمال تطهير المصالح الحكومية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تعلن عنها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

ونفذ مختصون بديوان عام المحافظة أعمال التطهير في مبنى الديوان العام والإدارات التابعة له كما نفذ مجلس مدينة الخارجة والداخلة والفرافرة باريس وبلاط أعمال التطهير داخل الوحدات المحلية.

وتستكمل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة أعمال تطهير وتعقيم لمبنى ديوان المديرية ولمراكز الشباب للوقاية من الفيروس ونفذت عدد من الجمعيات الأهلية بمراكز المحافظة أعمال تطهير المنشآت ومراكز التدريب.