اليوم السابع
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رش وتطهير الشوارع والمنشآت والمصالح والمساجد والكنائس بالبحيرة.. صور

الأحد، 03 يناير 2021 03:58 م
رش وتطهير الشوارع والمنشآت والمصالح والمساجد والكنائس بالبحيرة.. صور رش وتطهير
البحيرة - ناصر جودة

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شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إستمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات .

وذلك في إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره .

بالاضافة إلى تشكيل حملات مفاجئة بالمراكز والمدن للمرور الدورى على المحلات للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتطبيق القانون على المخالفين .

وتشهد مدن ومراكز وقرى المحافظة على مدار اليوم حملات رش وتعقيم مستمرة للشوارع والميادين وأماكن الإنتظار وواجهات المنازل والمحال بالإضافة إلى إستمرار أعمال تعقيم المساجد والكنائس بصفة دورية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية.

 

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رش وتطهير الشوارع والمنشآت والمصالح والمساجد 

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رش وتطهير الشوارع والمنشآت والمصالح والمساجد 

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رش وتطهير الشوارع والمنشآت والمصالح والمساجد 

 


أخبار مصرية

محافظه البحيرة

رش وتعقيم

المساجد

كورونا

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