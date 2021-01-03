رئيس وزراء بريطانيا: نستعد لتطبيق إجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا

تحدث بوريس جونسون ، رئيس وزراء بريطانيا ، عن صعوبة المرحلة القادمة بسبب فيروس كورونا في المملكة، مؤكدا ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية ، مشيرا الى أنه قد نضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في بعض المناطق لاحتواء فيروس كورونا، معربا عن أمله بتحسن الأمور بحلول الربيع إذا تم الالتزام بإجراءات التباعد للحد من تفشي كورونا .

ونقلت عدة مصادر إعلامية ، تصريحات جونسون ، التى قال فيها نخطط لإعطاء لقاح كورونا لملايين البريطانيين في الأشهر المقبلة.، كاشفا عن تجهيز 530 ألف جرعة من لقاح أكسفورد بحلول الإثنين ، فيما نقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية ، عن مصادر طبية قولها ، إن هناك توقعات بارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع المقبل .