رئيس وزراء بريطانيا: نستعد لتطبيق إجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا

وأعرب الأطباء ،عن حزنهم للتجمعات ليلة رأس السنة، حيث اجتمع حشد من المحتفلين الذين لم يرتدوا الكمامات في لندن وأخذوا يهتفون "كوفيد خدعة" أمام المستشفى التى يتلقى فيه مصابوا كورونا العلاج، والتى شهدت وفاة المئات.
وقال البروفيسور جودارد ، لـ بي بي سي: "ليس هناك شك في أن الكريسماس سيكون له تأثير كبير ، سيكون للمتغير الجديد تأثير كبير أيضًا ، مضيفا نحن نعلم أن هذا أكثر عدوى وأكثر قابلية للانتقال ، لذلك أعتقد أن الأعداد الكبيرة التي نراها في الجنوب الشرقي ، في لندن ، في جنوب ويلز ، ستنعكس الآن خلال الشهر المقبل ، أو شهرين ، أو أكثر فى بقية البلاد ، مضيفا "هذا النوع الجديد هو بالتأكيد أكثر عدوى وينتشر في جميع أنحاء البلاد. يبدو من المحتمل جدًا أننا سنرى المزيد والمزيد من الحالات ، أينما يعمل الناس في المملكة المتحدة ، ونحن بحاجة إلى الاستعداد لذلك."
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