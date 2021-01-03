اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يناير 2021 12:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء بريطانيا: نستعد لتطبيق إجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا

الأحد، 03 يناير 2021 12:01 م
رئيس وزراء بريطانيا: نستعد لتطبيق إجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحدث بوريس جونسون ، رئيس وزراء بريطانيا ، عن صعوبة المرحلة القادمة بسبب فيروس كورونا في المملكة، مؤكدا ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية ، مشيرا الى أنه  قد نضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في بعض المناطق لاحتواء فيروس كورونا، معربا عن أمله بتحسن الأمور بحلول الربيع إذا تم الالتزام بإجراءات التباعد للحد من تفشي كورونا . 
 
ونقلت عدة مصادر إعلامية ، تصريحات جونسون ، التى قال فيها  نخطط لإعطاء لقاح كورونا لملايين البريطانيين في الأشهر المقبلة.، كاشفا عن تجهيز 530 ألف جرعة من لقاح أكسفورد بحلول الإثنين ، فيما نقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية ،  عن مصادر طبية قولها ، إن هناك توقعات بارتفاع  معدل الإصابة  بفيروس كورونا الأسبوع المقبل . 
 
ونقلت الجريدة عن رئيس الكلية الملكية للأطباء ، البروفيسور أندرو جودارد ، قوله :  إن عدد الإصابات البالغ 53285 حالة سيرتفع ، مشيرا الى أن العاملين في مجال الرعاية الصحية "قلقون حقًا" بشأن المعركة ضد الفيروس خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأعرب الأطباء ،عن حزنهم للتجمعات ليلة رأس السنة، حيث اجتمع حشد من المحتفلين الذين لم يرتدوا الكمامات في لندن وأخذوا يهتفون "كوفيد خدعة" أمام المستشفى التى يتلقى فيه مصابوا كورونا العلاج، والتى شهدت وفاة المئات.

وقال البروفيسور جودارد ، لـ  بي بي سي: "ليس هناك شك في أن الكريسماس سيكون له تأثير كبير ، سيكون للمتغير الجديد تأثير كبير أيضًا ، مضيفا نحن نعلم أن هذا أكثر عدوى وأكثر قابلية للانتقال ، لذلك أعتقد أن الأعداد الكبيرة التي نراها في الجنوب الشرقي ، في لندن ، في جنوب ويلز ، ستنعكس الآن خلال الشهر المقبل ، أو شهرين ، أو أكثر فى بقية البلاد ، مضيفا "هذا النوع الجديد هو بالتأكيد أكثر عدوى وينتشر في جميع أنحاء البلاد. يبدو من المحتمل جدًا أننا سنرى المزيد والمزيد من الحالات ، أينما يعمل الناس في المملكة المتحدة ، ونحن بحاجة إلى الاستعداد لذلك."

 


بريطانيا

بوريس جونسون

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

لقاح فايزر

السلالة الجديدة

اللقاح الصيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وفاة الرجل الأكثر سمنة فى بريطانيا عن عمر يناهز 52 عاما

السبت، 02 يناير 2021 11:04 م

ديلى ميل: توقعات بإرتفاع معدلات الإصابة بكورونا فى بريطانيا بسبب تجمعات رأس السنة

السبت، 02 يناير 2021 02:15 م

بريطانيا تسمح بدمج جرعتين من لقاح أكسفورد وفايزر معًا رغم المخاطر وعدم تجربتها

السبت، 02 يناير 2021 02:00 م

هدوء ما قبل العاصفة.. إندبندنت: بريطانيا تتجنب فوضى الحدود أول أيام "بريكست"

السبت، 02 يناير 2021 10:08 ص

جونسون: بريطانيا بعد بريكست ستكون منفتحة على الخارج وصديقة للمجتمع الدولى

الخميس، 31 ديسمبر 2020 08:31 م

جونسون: بريطانيا ستظل جوهرة الحضارة الأوروبية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 06:10 م

جونسون: إيجاز استخدام لقاح "أكسفورد - أسترازينيكا" انتصار للعلم البريطانى

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 11:17 ص

جونسون يفرض قيود كورونا من المستوى الرابع فى أنحاء أخرى من بريطانيا

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 06:00 ص

جونسون لصنداى تلجراف: بريطانيا ستشهد تغييرات كبرى بعد التوصل لاتفاق بريكست

الأحد، 27 ديسمبر 2020 10:33 ص

رويترز: بوريس جونسون يضحى بالأسماك فى اتفاق بريكست التجارى

الأحد، 27 ديسمبر 2020 04:01 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة