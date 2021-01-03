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رئيس وزراء اليمن: الحكومة لن تتوانى عن توفير كل أشكال الحماية للعاملين بالمجال الإنسانى

الأحد، 03 يناير 2021 04:00 ص
رئيس وزراء اليمن: الحكومة لن تتوانى عن توفير كل أشكال الحماية للعاملين بالمجال الإنسانى رئيس وزراء اليمن
كتب : أحمد علوى

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أشاد رئيس مجلس الوزراء اليمنى معين عبدالملك، بالخدمات الإنسانية للصليب الأحمر فى اليمن منذ ستينيات القرن الماضي، لتقديم الكثير من الدعم والمساعدة فى الجوانب المختلفة.. مؤكدا أن حكومته لن تتوانى عن توفير كل أشكال الحماية اللازمة للعاملين الإنسانيين.
وعبر عبدالملك، باسمه ونيابة عن الحكومة والشعب اليمنى عن التعازى والمواساة الصادقة لأسرة العمل الإنسانى واللجنة الدولية للصليب الأحمر وذوى الضحايا الذين لقوا حتفهم فى الهجوم الإرهابى الذى استهدف مطار عدن الدولي، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
واستذكر رئيس الوزراء - خلال اتصال أجراه مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - التضحيات والأعمال الإنسانية الجليلة التى يقدمها موظفو الصليب الأحمر لمساعدة الشعب اليمنى فى هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التى يمرون بها جراء الحرب التى أشعلتها مليشيا الحوثى الانقلابية، متحملين كل أصناف المخاطر والمعاناة فى سبيل أداء عملهم الإنسانى النبيل.
وأعرب عبدالملك، عن ثقته فى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية المدانة والمجرمة وفق كل الأعراف والقوانين الدولية لن تثنى الصليب الأحمر كعهد الشعب اليمنى به فى استمرار نشاط الإنسانى النبيل والقيام بواجباته.
وأشاد رئيس الوزراء اليمنى بالبصمات الإنسانية المؤثرة للصليب الأحمر وكل العاملين الإنسانيين فى تخفيف معاناة الشعب اليمنى جراء الحرب الراهنة التى أشعلتها مليشيا الحوثى منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإصرارها على تنفيذ الهجمات الإرهابية لاستهداف المدنيين والعاملين الإنسانيين.. مشددا على أن من ارتكب هذا الهجوم الإرهابى لن ينجو بفعلته وستطاله يد العدالة مهما طال الزمن..لافتا إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد وقوف مليشيا الحوثى ومن ورائها إيران خلف هذا الهجوم الإرهابي.
بدوره، قدم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر التعازى للحكومة والشعب فى ضحايا الهجوم الإرهابى على مطار عدن الدولي.. مؤكدا استمرار عمل اللجنة فى اليمن رغم هذا الحادث المأساوى وحرصها على تعزيز أطر الشراكة مع الحكومة اليمنية فى الفترة القادمة.. مشيرا إلى استمرار اللجنة فى جهود تيسير وتسهيل جهود تبادل الأسرى فى اليمن.

اليمن

الحكومة اليمنية

الصليب الاحمر

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