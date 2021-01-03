اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يناير 2021 08:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس مكافحة الإرهاب فى فرنسا: أحبطنا هجومين إرهابيين فى 2020 و33 منذ عام 2017

الأحد، 03 يناير 2021 06:57 م
رئيس مكافحة الإرهاب فى فرنسا: أحبطنا هجومين إرهابيين فى 2020 و33 منذ عام 2017 الشرطة الفرنسية
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مدير فرقة عمل مكافحة الإرهاب في فرنسا لوران نونييز الأحد، إحباط "هجومين إرهابيين" خلال سنة 2020، مؤكدا إحباط "ما مجمله 33 هجوما منذ 2017".

ولم يقدم نونييز الذي حل ضيف لقاء "جراند راندي فو" الذي بتته وسائل الإعلام الفرنسية "أوروب1" و"سى نيوز" و"لي زيكو"، أي إشارة تدل على طبيعة هذين الهجومين اللذين تم إحباطهما.

ولفت، إلى أن "الإرهاب" يمثل "تهديدا ذا أولوية" وهو "داخلى المنشأ" و"تزداد صعوبة اكتشافه".

وشدد نونييز، على أن هناك "نقطة مشتركة" بين الهجمات الثلاث الأخيرة التي نفذت في فرنسا (المبنى السابق لمقر صحيفة شارلي إيبدو وسامويل باتي وكنيسة نيس) وهي "الرغبة فى الانتقام بعد نشر رسومات مسيئة".

ولدى سؤاله عن متابعة قضية المدانين بالإرهاب الذين من المقرر الإفراج عنهم خلال العام 2021، قال نونييز، إنه ستفرض عليهم "التزامات إدارية" (تقييم منتظم وحظر وجودهم في أماكن معينة).

وفيما يتعلق باليمين المتطرف، أشار نونييز، إلى إحباط "خمس هجمات" منذ العام 2017 وعبر عن قلقه من "زيادة نفوذ المتطرفين وبقائهم".


فرنسا

الارهاب فى فرنسا

اخبار العالم

الارهاب

الحرب على الارهاب

محاربة الارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة