اليوم السابع
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رئيس مدينة مغاغة بالمنيا يتفقد أعمال التطوير والمشاريع

الأحد، 03 يناير 2021 12:59 م
رئيس مدينة مغاغة بالمنيا يتفقد أعمال التطوير والمشاريع المهندس محمد سيد ليلة رئيس مدينة مغاغة
المنيا-حسن عبد الغفار

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تفقد صباح اليوم المهندس محمد سيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة بالمنيا أعمال التطوير والمشاريع القائمة بنطاق المدينة والقرى واستعرض نسبة التنفيذ طبقا للجدول الزمنى المعد سلفا لهذه المشاريع.

رئيس المدينة تفقد أعمال التطوير المزمع فى مفترق بلهاسا والصينية التى تتوسط تفريعات الطرق للدائرى الغربى والقرى المجاورة للوقوف على نسبة الإنجاز والتأكيد على الانتهاء من تطوير الميدان حسب الجداول الزمنية المضمنة بعقد التنفيذ والإنشاء.

وتفقد ميدان المطرانية وميدان المحطة لمتابعة أعمال الرصف والتمهيد ورمى أساسات الترية الزلطية والتجميل وأعمال الإنارة للطرق المزمع رصفها إلى جانب تفقد أعمال الإنارة الجارية بسيف النصر التابعة لمجلس قروى ميانة.

وأكد على تكثيف جدول الأعمال والزيارات الأيام القادمة لتفقد سير العمل والتأكد من تطبيق الإجراءات المتعلقة بكورونا ومدى التزام الجميع بذلك .

 


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