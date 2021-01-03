رئيس لجنة استخبارات الكونجرس: ترامب مذنب بإساءة استخدام سلطة مكتبه

كتب محمد شعلان

أكد آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات فى​ مجلس النواب ​الأمريكى، أنهم أثبتوا فى الكونجرس أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أساء استخدام سلطته، فيما رفض الجمهوريون من أعضاء مجلس الشيوخ إدانة ترامب، وغرد شيف على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "فى العام الماضى، أثبتنا أن دونالد ترامب مذنب بإساءة استخدام سلطة مكتبه".



ادم شيف على تويتر

وأضاف آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في​ الكونجرس ​الأمريكى، "أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين رفضوا الإدانة، زاعمين من حيث المبدأ أن الناخبين يجب أن يقرروا، الآن، هؤلاء أعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم يرغبون فى قلب نتائج الانتخابات. ليس لديهم مبدأ سوى الخوف والطموح".

وقبل ذلك، علق آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في​ مجلس النواب ​الأمريكى، على توقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مشروع قانون إغاثة كورونا الجديد برسالة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "ترامب وقع على مشروع قانون الإغاثة مع البطالة والإيجار والمساعدة الغذائية ووقف الإخلاء. بعد أعمال مسرحية لا طائل من ورائها، والعائلات بحاجة إلى مزيد من المساعدة".

وأشار آدم شيف، إلى أن هناك أخبار أخرى سيئة تتمثل فى أن أعضاء الحزب الجمهوريون لا يزالون يمنعون وصول 2000 دولار لكل أمريكي.

وبشكل غير متوقع، وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مشروع قانون إغاثة كورونا الجديد ليصبح قانونا، مما يمهد لإطلاق 900 مليار دولار من تمويلات الإغاثة الطارئة للاقتصاد وتجنب الإغلاق الحكومى، وبحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، لم يوضح مسئولو البيت الأبيض لماذا قرر الرئيس فجأة التراجع وتوقيع القانون الذى قام بتعليقه لقرابة أسبوع، وأشار إليه باعتباره "عار" قبلها بأيام.

وجاء توقيع ترامب للقانون أثناء قضائه عطلة عيد الميلاد فى ولاية فلوريدا، وبعد يوم من السماح بإنهاء إعانة البطالة التى يحصل عليها 14 مليون أمريكى.