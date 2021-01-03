رئيس جامعة كفر الشيخ: استمرار بث المحاضرات "أون لاين" لـ 14 يناير الجارى

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ ، أن هناك عدد من الكليات انتهت من امتحانات أعمال السنة والامتحانات الشفوية قبل قرار التأجيل، وهناك كليات لم يكن الطلاب أدوا الامتحانات الشفوية أو العملية بعد، وتم تأجيل الامتحانات بها بعد صدور القرار لما بعد نصف العام.

وأضاف رئيس الجامعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الكليات بدأت فى بث محاضراتها "أون لاين" للمواد أو الكليات التى لم ينته هيئة التدريس من شرح الموضوعات المحددة سلفاً، ومستمرة حتى 14 يناير الجارى ، ومنها كلية الطب ، لأن نظام الدراسة بها مختلف عن بقية الكليات أما الدراسات العليا فسوف تستمر الدراسة بها بنظام الأونلاين، أما الكليات التى انهت من تدريس الموضوعات المقررة فلن تكون هناك محاضرات أون لاين بها.