رئيس البرازيل يثير الجدل في 2021 ويقفز فى الماء مع مجموعة من السباحين

فاطمة شوقى

رئيس البرازيل يقفز من قاربه إلى الماء للانضمام لمجموعة سباحين

أثار رئيس البرازيل جايير بولسونارو الجدل مجددا فى أول موقف غريب له فى عام 2021، حيث كان يركب قاربا فى برايا جراندى، وعندما اقترب من مجموعة من السباحين، قرر الرئيس القفز فى الماء والسباحة للانضمام إليهم فى شاطئ ساحل ساو باولو.

وانتشرت الانتقادات على تصرفات بولسونارو على مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب الموقف "غير المسئول" للرئيس، كما وصفوه.

وأشارت إذاعة "ار بى بى " البيروفية على موقعها الإلكترونى إن بولسونارو ، الذي يقضي بضعة أيام إجازة مع عائلته في قاعدة عسكرية على ساحل ولاية ساو باولو ، يسير في نهاية بعد ظهر يوم الجمعة في قارب في برايا جراندي ، وعندما اقترب القارب من المستحمين ، قام الحاكم قررت القفز في الماء والسباحة والانضمام إليهم.

تسبب وجود رئيس الدولة ورفاقه الذين لم يرتدوا قناع فيروس كورونا في تجمع الناس الذين أحاطوا بالحاكم وهتفوا باسمه ورفعوه على أكتافهم.

وقال عمدة ساو باولو جواو دوريا "في الوقت الذي تحتاج فيه البرازيل إلى السلام والمواقف لمحاربة الوباء وإنقاذ الأرواح ، يفاجئنا الرئيس بولسونارو مرة أخرى ،فقد أدى عدم فعالية وإنكار حكومة هذا الرئيس إلى وفاة 194000 برازيلي بسبب كوفيد 19"

وفى الوقت الذى انضم بولسونارو إلى المستحمين فى الماء ، تراكمت 7.7 مليون حالة مؤكدة وتجاوزت 195000 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد.

وكانت برايا جراندي واحدة من اثنتي عشرة بلدية في ساو باولو التي خالفت إجراءات الحكومة الإقليمية للعودة إلى "المرحلة الحمراء" وتشديد العزل والتباعد الاجتماعي ، باستثناء الخدمات الأساسية.