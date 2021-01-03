خبراء يحذرون: شرب الكحوليات يقلل من استجابة الجسم المناعية للقاح كورونا

كتبت رباب فتحى

حذر الخبراء من أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح كوفيد-19 يجب أن يتجنبوا شرب الكحول لأنه يمكن أن يقلل من استجابة الجسم المناعية للقاح، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن الكحول يغير تكوين تريليونات الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في القناة الهضمية والتي تلعب دورًا مهمًا في منع غزو البكتيريا والفيروسات. وهذا يؤدي إلى تلف الخلايا المناعية في الدم ، والمعروفة باسم خلايا الدم البيضاء ، بما في ذلك الخلايا الليمفاوية ، والتي ترسل أجسامًا مضادة لمهاجمة الفيروسات.

وأجرى أخصائي طب الطوارئ الدكتور رونكس إكاريا تجربة حيث أخذوا عينات دم قبل وبعد شرب ثلاثة أكواب من بروسيكو.

وجد الدكتور إكاريا ، مقدم الفيلم الوثائقي لـ BBC "حقيقة تعزيز جهازك المناعى" الذي يبث يوم الأربعاء ، أن ثلاثة أكواب كانت كافية لخفض مستويات الخلايا الليمفاوية في دمائهم بنسبة تصل إلى 50 في المائة.

وقالت عالمة المناعة البروفيسور شينا كروكشانك بجامعة مانشستر إن انخفاض الخلايا الليمفاوية يمكن أن يقلل من فعالية الاستجابة المناعية للجسم.

لذلك حثت البروفيسور كروكشانك الناس على تجنب الكحول في وقت التطعيم ضد Covid-19.

وقالت كروكشانك، "يجب أن يكون جهازك المناعي يعمل بشكل جيد للحصول على استجابة جيدة للقاح ، لذلك إذا كنت تشرب في الليلة السابقة ، أو بعد ذلك بوقت قصير ، فلن يساعدك ذلك."

وقالت الصحيفة إنه في أجسام البالغين ، تشكل الخلايا الليمفاوية ما يقرب من 20 إلى 40 في المائة من العدد الإجمالي لخلايا الدم البيضاء وتتركز في الأعضاء والأنسجة اللمفاوية المركزية ، مثل الطحال واللوزتين والعقد الليمفاوية ، حيث من المحتمل أن تحدث الاستجابة المناعية الأولية.

تعتبر الخلايا الليمفاوية ذات "أهمية أساسية" في جهاز المناعة لأنها تحدد الاستجابة المناعية للكائنات الدقيقة المعدية والمواد الغريبة الأخرى ، مثل فيروس SARS-CoV-2 ، وفقًا لفريق من العلماء في ووهان بالصين.