حملة مكبرة بالإسكندرية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من كورونا.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة المهندسة جيهان مسعود رئيس حي منتزه أول، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حى منتزه أول، وخلال الحملة تم تغريم المحال الغير مطبقة للإجراءات الاحترازية سواء للعاملين او المترددين عليها وكذلك المحال المتعدية على حرم الطريق العام بشارع 45 بإجمالي مبلغ 21 الف جنية.

تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتشديد على جميع المنشآت والمطاعم والمحال بتطبيق الاجراءات الاحترازية بكل صرامة وحزم.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم ، إلى أن السكرتير المساعد قد شدد علي أصحاب المحال والمطاعم والمقاهي بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والنظافة العامة والالتزام بوضع صندوق قمامة امام المحل ، والتنبيه علي المواطنين المترددين علي المحال بالإلتزام بالاجراءات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.

من جانبها؛ أوضحت رئيس الحى، أن الحملة أسفرت عن غلق أحد الكافيهات الغير مطبقة للإجراءات الاحترازية ، وتغريم 4 حالات اشغالات طريق مع مصادرة كافة الاشغالات ، و تغريم كل فرد غير مرتدي للكمامة و غير متخذ لكافة الاجراءات الاحترازية داخل المنشأة غرامة فورية 50 جنية ، كما تم التفتيش على رخص المحال والمقاهي و التنبيه على المطاعم والمحال بالالتزام بالاشتراطات البيئة والصحية ،وشارك في الحملة ممثلين عن الطب البيطري والصحة والقوى العاملة ورخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي.



جانب من الحملة



حملة بالمنتزة



حملة مكبرة بالاسكندرية