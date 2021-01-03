حفرة تتسبب فى إعاقة حركة الطريق بالغربية .. والمحافظ يوجه بتغطيتها

الغربية محمد طارق

شهد طريق كنيسة دمشيت التابع للوحدة المحلية لقرية نواج فى محافظة الغربية وجود حفرة كبيرة بمنتصف الطريق تسببت فى إعاقة حركة المرور وتمثل خطر داهم للمارة.

وأكد أهالى القرية أن الحفرة بمنتصف الطريق أدت إلى إعاقة حركة المرور، علاوة على أنها تمثل خطرا داهما خوفا من سقوط الأطفال وكبار السن، مضيفا أن مقاول الصرف ترك الحفرة منذ 3 شهور دون تغطية.

ومن جانبه، وجه محافظ الغربية رئيس الوحدة المحلية ورئيس المدينة بسرعة تغطية الحفرة حفاظا على حياة المواطنين، وعدم ترك أى حفرة تتواجد بطول الطريق.



الحفره